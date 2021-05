Sprawa Sławomira Nowaka. Wniosek prokuratury rozpatrzy znana mu sędzia

Jak ustaliła redakcja tvn24.pl sędzia Dorota Radlińska ma zaopiniować zażalenie prokuratury na tę decyzję. Przed siedmiu laty to właśnie Radlińska nałożyła na byłego ministra transportu wyrok skazujący za to, że nie wpisał do oświadczenia majątkowego luksusowego zegarka.