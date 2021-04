Sprawa Sławomira Nowaka. Nie musi wpłacać miliona złotych poręczenia

Wobec Nowaka zastosowano zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, dozór policji raz w tygodniu, zakaz kontaktowania się z podejrzanymi i świadkami w jego sprawie, z wyłączeniem osób mu najbliższych i poręczenie majątkowe w kwocie 1 miliona złotych. Na wpłatę tych pieniędzy Nowak miał czas do 26 kwietnia, czyli 14 dni od ogłoszenia postanowienia.

Sprawa Sławomira Nowaka. Sąd przychylił się do wniosku obrońców

Obrońcy Sławomira Nowaka złożyli tymczasem do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia z 12 kwietnia w zakresie poręczenia majątkowego do czasu jego uprawomocnienia się, czyli rozpoznania zażalenia prokuratury przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd przychylił się do tego wniosku.