Spot MON z okazji rocznicy wejścia do NATO. W głównych rolach politycy PiS

W materiale, który został przygotowany przez ministerstwo, zabrakło najważniejszych osób odpowiedzialnych za dołączenie do Paktu Północnoatlantyckiego. Pominięci zostali ówczesny prezydent Kwaśniewski, premier Buzek i szef MSZ Geremek.

Z okazji 19. rocznicy wstąpienia Polski do NATO -6130285597505153c) MON wyemitował na Twitterze okolicznościowy film. W ponad półtora minutowym wideo nie pojawiła się żadna z osób, która była odpowiedzialna na podpisanie umowy, dzięki której nasz kraj dołączył do Sojuszu.

Nie widać ani byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ani byłego premiera Jerzego Buzka , ani byłego szefa dyplomacji Bronisława Geremka. W spocie pojawił się za to urzędujący prezydent Andrzej Duda czy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak , który swoje stanowisko pełni od dwóch miesięcy.

- To celowy zabieg. Niedługo się dowiemy, że strajk w Stoczni Gdańskiej prowadził Lech Kaczyński - mówi w rozmowie z TVN24 była głowa państwa Bronisław Komorowski . - Było trzech głównych bohaterów tamtych wydarzeń. Nie da się ich wymazać - komentuje były wiceszef MON Janusz Zemke.

To nie pierwszy przypadek, kiedy rząd PiS pomija niektóre osoby w zasługach odnośnie dołączenia Polski do NATO. Przy okazji szczytu w Warszawie w lipcu 2016 r. MON zorganizowało wystawę na Stadionie Narodowym "Droga do NATO".