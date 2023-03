Sposoby na oszukanie wroga. Gen. Skrzypczak o atrapach

Czy Ukraińcy są w stanie oszukać Rosjan na polu bitwy? - Są oddziały przeznaczone do działań pozornych, które odwracają uwagę przeciwnika, by skupił się na nich, a nie na kierunku głównego uderzenia - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Waldemar Skrzypczak. - Przeciwnik stara się ukryć swój manewr używając urządzeń maskujących. Myli rozpoznanie satelitarne, lotnicze, naziemne i radarowe. Te urządzenia, które pojawiły się na polu walki w Ukrainie, jak dmuchane czołgi czy HIMARS-y, muszą być wyposażone w we wszystkie urządzenia, które emitują jego funkcjonowanie. Muszą być emiterem sygnałów łączności i wydzielać ciepło - dodał.