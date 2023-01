Spięcie w studiu radiowym. Mularczyk: w MSZ nie kręcimy filmów

- Powinien pan zaprosić szefa telewizji, on panu odpowie jakie filmy powstały i jakie przygotowują. Pan mnie zaprosił i pyta czy telewizja kręci film. Ja nie jestem w telewizji, ja jestem w Sejmie i jestem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przepytuje mnie pan co robi Telewizja Polska i co robi Polska Fundacja Narodowa - mówił wiceminister.