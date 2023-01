Afera w Łasku. "Kontrolerom zabrakło języka w gębie"

Burmistrz wraz prezesem ciepłowni w Łasku opublikowali pismo adresowane do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina i minister Klimatu Anny Moskwy, w którym domagają się zmiany przepisów. Z kolei inż. Ireneusz Nowakowski, prezes Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zachęca swoich lokatorów do podpisywania petycji skierowanej do premiera Morawieckiego. - No przecież sama minister Anna Moskwa mówiła, że podwyżki za ciepło będą zatrzymane na poziomie 42 procent. My mamy podwyżkę o 200 procent. To ja obrywam za to po głowie! - tłumaczy. Prezes Nowakowski twierdzi też, że zainteresowanie składaniem podpisów jest duże. Ich liczby nie potrafił jednak podać.