PiS o tym wie? "Ludzie są wściekli"

Dlaczego Donald Tusk zmniejszył w ostatnim czasie swoją aktywność? - Nie ma obowiązku, by codziennie coś mówił. Nie mam wrażenia, żeby zniknął. Miałem wrażenie, że widać jego aktywność - komentował w programie "Tłit" Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Jesienią opozycja zapowiadała, że Prawo i Sprawiedliwość poniesie klęskę w sprawie zapewnienia obywatelom węgla. - Przed świętami dużo podróżowałem i moje wrażenie z tych podróży było takie, że ludzie są na nich bardzo wściekli. Nie wiem, czy głównym powodem będzie węgiel, czy podwyżki. Gdyby pojechał pan do blokowisk w Krakowie czy w Rzeszowie, to nasłuchałby się pan dawnych zwolenników Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą on to wie. Oni nie zachowywaliby się tak nerwowo, gdyby byli pewni swego. Nie są pewni swego i zawalają sprawę po sprawie - mówił Kowal.