Spięcie na linii Warszawa-Kijów. "Czasem trudno osiągnąć porozumienie"

- Liczymy na to, że - pomimo tego, że czasami publicznie padają bardzo niewłaściwe słowa, ostatnio takie padły po stronie ukraińskiej - polsko-ukraińskie relacje będą dobre. My będziemy nad tym bardzo ciężko pracowali. Mamy nadzieję, ze takie podejście będzie również ze strony Ukrainy - podsumował. Dodał, ze to stanowisko zostało przekazane przedstawicielowi ukraińskiej ambasady. - On także zapewnił o gotowości do pracy nad zacieśnianiem naszych relacji - relacjonował Jabłoński.