Spędziła w Rosji wiele lat. Zdradza sekret miłości Rosjan do Putina

Wtóruje mu 41-letnia szefowa anglojęzycznego kanału RT – Simonian, która stwierdziła: "Najbardziej realistyczną drogą jest III wojna światowa, a znając nas i naszego przywódcę, Władimira Władimirowicza Putina (…) nie ma szans, żebyśmy się poddali (…) i tak wszyscy kiedyś umrzemy". "Ale my pójdziemy do nieba, a oni po prostu znikną" – zareagował Sołowiow. Było to nawiązanie do słów Putina, który jeszcze przed agresją zapewniał, że gdyby doszło do wojny nuklearnej, to Rosjanie jako męczennicy trafią do raju.