Spędził 25 lat w więzieniu. Prokuratura wraca do sprawy zabójstwa. "Poszli siedzieć nie ci, co trzeba"

Był to Jacek S., alkoholik żebrzący o drobne pod osiedlowym sklepem. Zeznał, że dwóch przypadkowo spotkanych mężczyzn zaproponowało mu udział we włamaniu. Poszli we trójkę do mieszkania, a tam wywiązała się walka z lokatorem. Jacek S. zeznając, iż Artur N. i Andrzej Jaśniewicz byli mordercami, otrzymał wyrok w zawieszeniu za włamanie. Współoskarżeni po 25 lat. Obaj skazani przekonywali, że jako osobom wcześniej karanym, trudnej im było bronić się i zaprzeczać zeznaniom Jacka S.