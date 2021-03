Tomasz Komenda z milionowym odszkodowaniem. Jest decyzja prokuratury

Tomasz Komenda spędził niesłusznie w więzieniu 18 lat

Tomasz Komenda został skazany w 2004 r. za gwałt i morderstwo 15-letniej Małgosi. Do śmierci nastolatki doszło w Miłoszycach podczas zabawy sylwestrowej 1996/1997.

Komenda spędził w więzieniu 18 lat. Był poniżany, bity i maltretowany przez innych więźniów. Trzy razy próbował popełnić samobójstwo. Nikt nie wierzył, że mężczyzna może być niewinny. Dopiero dodatkowe śledztwo wykazało, że to nie on stoi za zbrodnią miłoszycką.

- Zacznę żyć, tak jak powinienem żyć od samego początku. Ktoś ukradł to, co ukradł i skończyło się, jak się skończyło - powiedział dziennikarzom na korytarzu sądowym w Opolu Tomasz Komenda.

- To zamknięcie tamtego rozdziału. Mój nowy rozdział ma 2 miesiące i chcę, by był szczęśliwy, tak jak ja jestem w tej chwili - stwierdził po ogłoszeniu wyroku Tomasz Komenda, wspominając o swoim dwumiesięcznym synu.

Przyznał, że "to koniec koszmaru" i ma nadzieję, że już nigdy nie będzie musiał stawać przed sądem. - Ci ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca. Dziś w końcu zostało zakończone, to co nigdy nie powinno mieć miejsca - mówił.