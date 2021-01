Premiera nowego serialu o Komendzie. Tomek nie był pierwszy, nie będzie ostatni

Historia Tomka Komendy poruszyła Polaków. Zainteresowanie było tak duże, że we wrześniu 2020 roku premierę miał film w reżyserii Jana Holoubka " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ". Ci, którzy wielokrotnie nagradzanego i docenionego przez widzów obrazu jeszcze nie widzieli mogą zobaczyć go w serwisie Player.pl .

Nadzieję na powrót Tomka do domu przywrócił rodzinie Remigiusz Korejwo, policjant CBŚ (w filmie i serialu w postać tę wcielił się Dariusz Chojnacki). Wspólnie z najlepszymi śledczymi wrócił on do sprawy i już po kilku tygodniach wytypował nowych podejrzanych: Ireneusza M. oraz Norberta B.

Podobnych spraw jest w Polsce więcej. Jak to możliwe? Eksperci nie pozostawiają złudzeń: – To nie był splot nieszczęśliwych okoliczności. Mamy problem z jakością opinii biegłych oraz oceną dowodów z pomówienia. Materiały dowodowe są zbyt pochopnie przyjmowane, brakuje krytycznej ich oceny – podkreślają autorzy raportu "Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce".

Na rozpatrzenie sprawy przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu czeka Piotr M., odsiadujący wyrok 25 lat więzienia za zabicie w 2010 roku dwóch kobiet we wsi koło Kalisza. Zatrzymany na podstawie donosu niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna przyznał się do winy na komisariacie. Śledczy i sąd zignorowali inne dowody, m.in. badanie wariografem, na podstawie którego biegła stwierdziła, że związek z zabójstwem mogli mieć krewni ofiar. W sprawę, siedzącego od 10 lat w więzieniu M., zaangażowali się studenci Wydziału Prawa UW realizujący "Projekt Niewinność" oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

O sprawiedliwość od 19 lat walczy także Adam D. skazany na 25 lat więzienia za dwa zabójstwa na podstawie zeznań człowieka, którego biegły uznał za mitomana. Do zbrodni doszło na Mazurach. W tym czasie D. przebywał w Ustce. Nie pasuje również do podanego przez świadka rysopisu. Jedyne co się zgadza, to imię i miejsce zamieszkania – świadek wskazał "Adama z Warszawy".