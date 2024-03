Tajemnicze morderstwo w Warszawie. Archiwum X namierzyło zabójcę

Wciąż nie są znane dokładne okoliczności zbrodni, ale jak udało się ustalić WP, sprawca i ofiara nie znali się dobrze. W miejscu późniejszej zbrodni spotkali się, by razem spożywać alkohol. Co ciekawe, przez wszystkie lata podejrzany do tej pory w ogóle nie był na celowniku śledczych. Wszystko zmieniły dopiero wyniki badań w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym.