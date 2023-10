Specjalna grupa policji na tropie Majtczaka? "Zostanie namierzony"

- Niestety, ale Majtczak miał za dużo czasu na przygotowanie ucieczki. Jeśli faktycznie wyjechał najpierw do Niemiec, to wiedział, gdzie dokładnie chce jechać i co dalej robić. Po wypadku powinno się go zatrzymać do wyjaśnienia sprawy. Gdyby dostał dozór policyjny i zniknął, służby zareagowałyby natychmiast. A w tym przypadku nie reagowały odpowiednio od dnia zdarzenia. Na etapie postępowania przygotowawczego decyzje leżały po stronie prokuratury. To ona powinna szybko działać - mówi nam jeden z policjantów.