Sondaż: Polacy negatywnie oceniają działania rządu

Działania rządu negatywnie oceniają także zwolennicy PiS-u

– O ile negatywny stosunek do rządu zwolenników opozycji nie jest niczym zaskakującym, o tyle fakt, że krytyczna ocena jego działalności przebiła się również do wyborców PiS, jest znaczący. "Miękki" wyborca PiS zaczyna tracić wiarę w rząd – przynajmniej na tym etapie. Widać to także po delikatnie kruszącym się poparciu sondażowym PiS – mówi "Rzeczpospolitej" Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska, komentując wyniki sondażu.