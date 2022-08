"Dodatek węglowy" może nie wystarczyć na tonę węgla. Ludzie boją się, że będą marzli

Nasi czytelnicy podkreślają, że nie wiedzą, czy powinni wstrzymać się z zakupem węgla, licząc na to, że cena surowca spadnie, czy powinni kupić choć część surowca po zaporowej cenie. Niektórzy jednak nie mają takiego dylematu, bo nie stać ich na przygotowanie do sezonu grzewczego. Pani Henryka i pan Tomasz, emeryci z Dolnego Śląska, potrzebują co najmniej czterech ton węgla. Ich dwie emerytury to w sumie 3400 zł netto miesięcznie. To oznacza, że nawet po skorzystaniu z "dodatku węglowego" musieliby przeznaczyć równowartość niemal trzech wspólnych emerytur, by mieć pewność, że do wiosny przyszłego roku nie będą marzli. Podobnych historii są setki.