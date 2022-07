"Nie dotrwamy". Prosili rząd o tarczę, teraz ruszają zwolnienia

- W naszej firmie pracuje sześćdziesiąt parę osób. Trzeba będzie zwolnić wszystkich. Sąsiedni terminal, też w Braniewie, łącznie zatrudniał ok. 500 osób. W tej chwili wyprzedaje majątek, maszyny, urządzenia, bo nie stać go na utrzymanie tak dużego personelu. Bardzo liczyłem na to, że zapis o odszkodowaniach (...) zostanie wprowadzony w trybie pilnym, tak jak ustawa sankcyjna. Niestety, minęły już ponad dwa miesiące i ani słychu, ani widu - mówił w Sejmie Krzysztof Dąbkowski, prezes firmy Bartex. Straty związane z embargiem oszacował na 30 mln zł.