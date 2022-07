Nakręca się kolejna panika zakupowa. Ceny trzy razy wyższe niż rok temu. "Rezerwacje na zeszyt"

Po węglu i cukrze nakręca się spirala paniki wokół zakupów drewna kominkowego. - To, co widać na placu, już zostało zarezerwowane. Można się zapisać na listę osób oczekujących na dostawę, ale nie gwarantujemy, że to będzie w październiku - tłumaczy sprzedawczyni ze składu drewna opałowego pod Warszawą.