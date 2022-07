6,99 zł za kilogram. Tyle kosztuje "państwowy" cukier reklamowany przez Sasina

Cukier z KGS można kupić na stronie internetowej polskie-smaki.pl. To, co klientów może jednak odstraszyć, to jego cena. Cukier biały 1 kg kupimy za 6,99 zł, cukier biały drobny to wydatek 5,39 zł, natomiast cukier puder 500 g kosztuje 2,78 zł. Słowem cukier oferowany jest w KGS w cenie dwa razy większej niż w dyskontach.