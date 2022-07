Cukrową panikę nakręcają nie tylko ceny. "Dochodzi jeszcze jeden wymiar"

"To zjawisko powszechne i nawracające"

- Jest takie socjologiczne sformułowanie o "samospełniającej się przepowiedni". Jeśli wystarczająco dużo ludzi w coś uwierzy - dzisiaj jest to brak cukru - to tego cukru faktycznie zaczyna brakować. Idą do sklepu, kupują większą ilość, by go nie zabrakło lub kupują większą ilość, by było taniej, jeśli cena cukru wzrośnie - wyjaśnia w rozmowie z Wirtualną Polską socjolog Maciej Gdula.