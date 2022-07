Wysoka inflacja. "Ludziom zatrzęsła się ziemia pod nogami"

- Nastroje zwykle idą zwykle za tym, co czujemy na swoim portfelu. Jeżeli odczuwamy, że żyje nam się lepiej, że świat się tak zmienia, że możemy pozwolić sobie na wyjazd na wakacje (...), to te nastroje są dobre - mówiła Paulina Hennig-Kloska w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Posłanka Polski 2050 komentowała sondaże dla WP. Z jednego z nich wynika, że ok. 60 proc. ludzi spodziewa się, że w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się ich sytuacja materialna. - Dzisiaj ziemia zatrzęsła się ludziom pod nogami, bo z jednej strony tworzy się pewna niepewność w gospodarce, z drugiej strony - widzimy, jak rosną nam koszty życia - dodała.

