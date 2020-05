Sondaż IBRiS dla WP. Pięć sił w Sejmie, 40,3 proc. dla PiS

Mimo pandemii koronawirusa, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w ostatnią niedzielę, wzięłoby w nich udział co najmniej 47,3 proc Polaków. Taki odsetek ankietowanych w sondażu IBRiS dla WP wybrał odpowiedź "zdecydowanie tak" na pytanie o udział w głosowaniu. Kolejne 15,3 proc. uczestników badania wskazało odpowiedź "raczej tak".

Z kolei 18,2 proc. osób na pewno nie poszłoby do urn, a "raczej nie" - 16,7 proc. Niezdecydowanych co do udziału w głosowaniu było 2,6 proc. ankietowanych