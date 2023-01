"Śmierć Putina nie musiałaby zakończyć wojny". Pułkownik wylicza warunki zwycięstwa Ukrainy

Płk Lewandowski ocenia również możliwość włączenia się Białorusi do wojny. - Na to trzeba patrzeć przede wszystkim z punktu widzenia politycznego i znaleźć czynnik, który zmusiłby Mińsk, żeby się do tej wojny przyłączył. Musiałby się pojawić nowy element w grze, czyli pistolet przystawiony do głowy białoruskich władz. Rosja takie narzędzia ma, to musiałby być bardzo mocny sygnał, niewykluczający nawet zmiany rządzącego Białorusią. Wojskowo trudno jest ocenić to, na ile zdolności armii białoruskiej zostały upośledzone przez przekazywanie części uzbrojenia i amunicji Rosjanom. Wiemy, że to się działo, ale nie wiadomo, jakie to były ilości. Trzeba się jednak liczyć z tym, że część armii białoruskiej byłaby w stanie w tej wojnie uczestniczyć, bo przecież ktoś ten reżim przy władzy utrzymuje - wskazuje ekspert.