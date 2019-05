Śmierć na SOR. 51-letniego Jana wypisali ze szpitala, zabrali na komisariat. Nie żyje

51-letni Jan M. z podejrzeniem udaru trafił na SOR w Ostrołęce. - Lekarze stwierdzili, że jest pijany - mówi WP jego żona Regina. Wezwano policję. Dyrektor szpitala twierdzi, że to przez jego agresywne zachowanie, a według żony mężczyzna był spokojny. W izbie zatrzymań spędził niemal dziesięć godzin leżąc na pryczy w bezruchu. Trafił ponownie na SOR. Zmarł.

Wszystko miało zacząć się około godz. 8 rano, kiedy córka pana Jana zauważyła, że jej ojciec dziwnie się zachowuje. - Miał wykręcone nogi kolanami do środka, dziwnie gestykulował, bełkotał. Był szarawy na twarzy, oczy miał mgliste, mętne - mówi Wirtualnej Polsce pani Regina. Rodzina wezwała karetkę pogotowia. Ratownicy mieli stwierdzić, że to może być udar i z takim podejrzeniem pana Jana zabrano na SOR.

Janowi M. podano lek przeciwpadaczkowy, choć padaczki nigdy nie miał. - Lekarz i pielęgniarz stwierdzili, że mąż jest agresywny. Że zniszczył bluzę pielęgniarzowi, a lekarza zwyzywał. Lekarz powiedział, że mu tego nie daruje. Moim zdaniem jak podawali mu lek wkłuciem w szyję to go zabolało, mógł ręką złapać za bluzę, nic więcej. Na pewno nie był agresywny, żadnej szarpaniny nie widziałam - relacjonuje Wirtualnej Polsce pani Regina.

- Spytałam, czy pobierali krew na zawartość alkoholu. Tak, powiedzieli, oczywiście, miał 0,02 promila. Wykonali tomografię, o którą musiałam błagać ze łzami w oczach. Na badanie zaprowadziła go policja. On był spokojny, przez pół godziny leżał w bezruchu, widziałam. Badanie nic nie wykazało. Lekarz spytał mnie, czy wezmę go do domu. Powiedziałam, że nie w takim stanie, że on wymaga pomocy medycznej. A ten stwierdził, że tak wygląda trzeźwienie - opowiada kobieta.