4-latek połknął metalowy przedmiot. Rodzice szukali pomocy ponad tydzień. Metal wrósł w jelito

"Połknąłem baterię" - powiedział 4-letni Gabriel swojej mamie, Justynie. Zrozpaczeni rodzice przez tydzień poszukiwali placówki, która ją usunie. - Byliśmy zdruzgotani - wyznaje mama chłopca. W Szczecinie, gdzie ostatecznie wykonano zabieg, okazało się, że w ciele dziecka znajduje się inny przedmiot, który wrósł w jelito chłopca.

24 marca 4-letni Gabriel powiedział swojej mamie, że połknął baterię. Chwila nieuwagi i rozpoczął się koszmar. Mama natychmiast udała się z synkiem na SOR w Żarach. Zdjęcie RTG potwierdziło, że w jego ciele znajduje się metalowy przedmiot. - Wymiary na zdjęciu zgadzały się z baterią. Lekarz uspokajał nas. Powiedział, abyśmy wrócili do domu, a gdy pojawią się bóle brzucha , wymioty , biegunka - niezwłocznie przyjechali do najbliższego oddziału chirurgii dziecięcej w Zielonej Górze - mówi pani Justyna.

Pomocy postanowili poszukać w szpitalu we Wrocławiu. Przez telefon otrzymali informację, że bateria w ciele dziecka jest bardzo niebezpieczna i należy ją niezwłocznie usunąć. - W drodze do Wrocławia syn zasygnalizował z krzykiem, że strasznie zaczął go boleć brzuch. Wystraszeni zgłosiliśmy się do najbliższego szpitala, który był w Żarach, gdzie zostało ponownie wykonane RTG, które potwierdziło, iż dziecko w dalszym ciągu ma ciało obce - mówi kobieta.

Pani Justyna walczyła dalej. Po powrocie do domu dzwoniła do szpitali w Opolu, Wrocławiu i Katowicach. W końcu dodzwoniła się do szpitala w Szczecinie. - Lekarz dyżurujący stwierdził, że przedmiot jest w ciele długo i należy go usunąć. Zasugerował przyjazd do ich szpitala - opowiada.