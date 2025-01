Śmierć 7‑latka w Białogardzie. Prokuratura umarza śledztwo

Do tragicznego zdarzenia doszło 5 września ubiegłego roku, kiedy to podczas zabawy na klatce schodowej chłopiec nagle upadł i zmarł. Początkowo pojawiły się informacje o zderzeniu się dzieci, jednak zostały one zdementowane przez rzeczniczkę prokuratury. Sekcja zwłok wykluczyła urazową przyczynę śmierci.