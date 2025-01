Zima odpuści? Synoptyk zdradza, co przed nami

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Walczuk przekazał, że w najbliższych dniach do Polski będzie napływać coraz cieplejsze powietrze.

- W nocy cały czas mogą być spadki poniżej zera. Z dnia na dzień będzie napływało coraz cieplejsze powietrze. (...) Według wstępnych prognoz długoterminowych, w niedzielę temperatura może sięgnąć nawet 8 st. C. - dodał synoptyk.

Gołoledź, która dotychczas była problemem, zacznie powoli ustępować.

W środę przewidywane jest duże zachmurzenie, z większymi przejaśnieniami nad morzem. Na większości obszaru kraju wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Na południu i południowym wschodzie mogą pojawić się opady marznące, powodujące gołoledź. Miejscami na południu prognozowane są opady śniegu oraz mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 5 st. C nad morzem. W centrum kraju termometry wskażą około 2 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków północno-zachodnich i zachodnich.

Nocne mgły i marznące opady

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie utrzyma się, z większymi przejaśnieniami nad morzem. W wielu miejscach w Polsce wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą wystąpić opady marznące, a punktowo gołoledź pojawi się również na Podlasiu. Na południu prognozowane są słabe opady śniegu.

W czwartek nadal będzie pochmurno, z możliwymi słabymi opadami deszczu lub mżawki w całym kraju. Na Śląsku mogą wystąpić słabe opady śniegu, a na Podhalu i w Małopolsce opady marznące.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Podhalu do 5 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.

W nocy z czwartku na piątek prognozowane są słabe opady deszczu, a na południu mżawki powodujące gołoledź. Mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 100 m.

Przymrozi na Podhalu, Miejscami temperatura może spaść do -10 st. C. W centrum termometry wskażą około 0 st. C, a najcieplej będzie nad morzem, gdzie temperatura osiągnie 4 st. C.

Michał Walczuk z IMGW zaznaczył, że w związku z zaleganiem strefy frontowej do czwartkowej nocy możemy spodziewać się opadów marznących. Jednak gołoledź będzie stopniowo ustępować.