Słowik: "Pandemiczne potworki Kaczyńskiego" [OPINIA]

Ustawa Hoca urosła do rangi papierka lakmusowego walki obozu władzy z pandemią. I to samo w sobie również jest zabawne, bo szczerze powiedziawszy, w tym projekcie niemal nic nie ma. Sprowadza się do tego, że pracodawcy mogliby zweryfikować, czy pracownik się zaszczepił, czy nie. Koniec, kropka. W jaki sposób pomogłoby to w walce z pandemią, ograniczyło rozprzestrzenianie się wirusa? Tego nikt nie wie. Wiadomo było za to, że obóz władzy nie ma samodzielnej większości, by przegłosować ustawę Hoca. Proszenie opozycji o wsparcie w dobie walki z pandemią uznano za niewskazane. W efekcie wszyscy przez kilka miesięcy rozmawialiśmy o prawie, które nic by nie zmieniło. Był to temat ciekawy politycznie. A pandemia, umierający ludzie? No tak, rzeczywiście, zbliża się kolejna fala!