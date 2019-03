SLD zatwierdza kandydatów do PE. "Ekipa, z której jestem dumny"

Miller, Cimoszewicz, Belka i Liberadzki - to nazwiska, które znajdą się na czele list wyborczych partii. Działacze SLD zatwierdzili kandydatów podczas Rady Krajowej partii.

Wiadomo już oficjalnie, że "jedynką" na liście Koalicji Europejskiej w okręgu warszawskim będzie Włodzimierz Cimoszewicz , w łódzkim Marek Belka , a zachodniopomorskim-lubuskim Bogusław Liberadzki. Za to "dwójką" w okręgu wielkopolskim będzie Leszek Miller.

- To jest ekipa lewicowa, która szła różnymi drogami, ale ekipa, która się zawsze szanowała i współpracowała ze sobą (...), która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, która dała naszemu krajowi konstytucję. To jest ekipa z której jestem dumny i będziemy walczyli. Jak jesteśmy razem, zawsze zwyciężamy - mówił Czarzasty.