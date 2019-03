Leszek Miller o sytuacji w Wielkiej Brytanii: chcecie wychodzić, wychodźcie. Goodbye!

Umowa wypracowana z mozołem przez rząd Theresy May z Brukselą trafiła do kosza. Brytyjski parlament odrzucił ją po raz trzeci. Donald Tusk zwołuje w tej sprawie nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej. - Liderzy europejscy robią błąd dając kolejne szanse Brytyjczykom - mówi w rozmowie z WP były premier Leszek Miller. - Chcecie wychodzić, to wychodźcie. Goodbye! - mówi.



Leszek Miller uważa, europejscy liderzy popełniają błąd ws. brexitu (East News, Fot: Grzegorz Bukała)

"W związku z odrzuceniem przez Izbę Gmin umowy o wystąpieniu (z UE) postanowiłem zwołać Radę Europejską na 10 kwietnia" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Szefowie państw i rządów mają zdecydować, co robić dalej.

W rozmowie z WP były wicepremier Leszek Miller przypomina, że w piątek, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską. - Dzisiaj, zgodnie z życzeniem Brytyjczyków powinien nastąpić brexit. Uważam, że liderzy europejscy robią błąd dając kolejne szanse Brytyjczykom, którzy już tak się zapętlili w swoich poczynaniach, że sami nie wiedzą, gdzie są i gdzie chcą być - mówi w rozmowie z WP.

Miller przypomina, że to nie Unia Europejska wypychała Wielką Brytanię ze swego grona. - To Wielka Brytania sama siebie wypchnęła. Zorganizowano referendum, pan Cameron, żeby umocnić swoją pozycję wewnętrzną zagrał losem obywateli i swojego państwa, większość Brytyjczyków poszła do urn i uznała, że brexit będzie lepszy - stwierdził były premier. - Jak to się często mówi: głos opinii publicznej, jest głosem Boga, ale czasami jest głosem diabła. Otóż w tym przypadku diabeł przemówił - dodał.

Zdaniem rozmówcy WP obecna sytuacja świadczy o "kompromitacji klasy politycznej Wielkiej Brytanii". - To kompromitacja opinii o politykach brytyjskich jako ludziach stabilnych, przewidywalnych, inteligentnych. Ośmieszają się, ale Unia Europejska nie powinna ponosić konsekwencji nieodpowiedzialności, niedojrzałości Brytyjczyków. Chcecie wychodzić, wychodźcie. Goodbye! - stwierdził.

Były premier dostrzega jednak w obecnej sytuacji także pewne pozytywy. - To jest poglądowa lekcja dla wszystkich członków Unii Europejskiej, także dla tych sił politycznych, również w Polsce, które od czasu do czasu chcą jakiegoś swojego exitu. Wszyscy widzą, w jakiej sytuacji znajduje się państwo, które chce wyjść z UE. Czym to grozi, jakimi konsekwencjami jakim chaosem - stwierdził.