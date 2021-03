Śląskie. Gdzie jest autobus, teraz dowiesz się dzięki nowej wersji systemu informacji pasażerskiej

Na drogi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii każdego dnia wyjeżdża ponad 1500 pojazdów, które obsługują ok. 7 tysięcy przystanków. Na tych, z których korzysta największa liczba pasażerów, od 2014 roku instalowane są stacjonarne, elektroniczne tablice, pokazujące za ile minut przyjedzie dany pojazd. Ich koszt jest bardzo wysoki ze względu m.in. na konieczność przyłączenia takiej tablicy do stałego źródła zasilania. Dlatego też, aby umożliwić pasażerom dostęp do informacji dotyczących rzeczywistego czasu odjazdu autobusów, tramwajów i trolejbusów ze wszystkich przystanków w GZM, trwały prace nad rozwinięciem funkcji portalu SDIP 2. Jego unowocześniona wersja właśnie została uruchomiona i można ją znaleźć pod adresem https://sdip.metropoliaztm.pl.