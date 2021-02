Śląskie. Będą "emki" albo metrobusy. Od kwietnia pierwsze szybkie linie połączą miasta

- Metrolinii nie traktujemy jako konkurencji, ale jako dopełnienie połączeń kolejowych do czasu osiągnięcia w połączeniach kolejowych równych i częstych taktów. Mam nadzieję, że to się za kilka lat ziści – mówił Kwitek.

Jako pierwsze, od 5 kwietnia na trasy mają ruszyć linie:

Kolejne linie mają być uruchamiane stopniowo – do końca roku. Sobota przekonywał, że oferta metrolinii oznacza m.in. nowe, w większości możliwie szybkie trasy, jak linia M1 łącząca Gliwice z Katowicami w całości Drogową Trasą Średnicową, linia M15 łącząca Tychy z Sosnowcem czy linia M13 łącząca Katowice z południowymi dzielnicami Sosnowca.

- Poza dodaniem nowych połączeń, większość naszych propozycji polega na zwiększeniu częstotliwości kursowania, bądź wydłużamy okres funkcjonowania wielu linii, zapewniając możliwość przemieszczania się w porach, w których dotychczas było to trudne. W wielu relacjach zapewniamy też większy tabor – wymieniał wicedyrektor ZTM.

Obecnie zakładane jest uruchomienie 22 linii o charakterze metropolitalnym – szybkim i 9 linii dowozowo-odwozowych. Oznacza to dołączenie do systemu transportu publicznego ok. 2,1 tys. kursów dziennie w dni robocze oraz nakłady szacowane na 136 mln zł.