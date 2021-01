Śląskie. Metropolia podzieliła miliony na walkę z niską emisją. Umowa z Barceloną

W obecnym budżecie zarezerwowano ok. 14,6 mln zł na wsparcie działalności gmin członkowskich GZM w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) – poinformowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Do programu dodatkowo trafiło ok. 13,5 mln zł, których nie zdążono wykorzystać w ubiegłym roku. Pełny budżet PONE wynosi więc ok. 28,1 mln zł.