Katowice. Cieplej i ekologicznie. Budynek liceum przy 3 Maja zmieni się w środku i na zewnątrz

W 2021 roku Katowice planują wydać ponad 34 mln na termomodernizacje budynków mieszkalnych. W ubiegłym roku były to inwestycje o wartości blisko 66 mln zł, z czego termomodernizacje w samych budynkach użyteczności publicznej to koszt 59 mln złotych.

- Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Inwestycje w tym roku obejmą zarówno termomodernizacje budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.