Katowice. Będzie bezpieczniej. Prawie 50 nowych kamer miejskiego monitoringu

W 2021 roku do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) włączonych zostanie co najmniej 48 kamer, w tym 10 dotyczących dzielnic: Murcki (2 kamery), Bogucice (4), Zawodzie (2), Dąbrówka Mała (Burowiec) (1), Śródmieście (1). Koszt rozbudowy systemu o 10 nowych kamer to około 700 tys. zł. Wszystkie mają działać w systemie najpóźniej do czwartego kwartału tego roku.