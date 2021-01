Śląsk. Policjanci rozwiązali sprawę zagadkowej śmierci mężczyzny w Żorach

Zwłoki mężczyzny w wieku około 40 lat, z widocznymi obrażeniami głowy oraz śladami pobicia, znaleziono 9 stycznia przy ogródkach działkowych na ulicy Wodociągowej w Żorach. Do wyjaśniania okoliczności tej sprawy przystąpili kryminalni z Żor wspierani przez śledczych z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Stróże prawa podejrzewali, że do śmierci mężczyzny doszło w wyniku przestępstwa.

- Zmarły nie miał przy sobie żadnych dokumentów, a nikt z bliskich nie zgłosił jego zaginięcia. Przez kilkanaście kolejnych godzin blisko 60 policjantów wykonywało czynności na miejscu odnalezienia ciała oraz zajęło się ustalaniem tożsamość mężczyzny, zbieraniem dowodów i poszukiwaniem sprawców. Sprawdzano noclegownie, hotele oraz miejsca przebywania osób bezdomnych, aby odnaleźć osoby, które go kojarzą. Bezskutecznie – informuje śląska policja.

Śląskie. Policjanci rozwikłali zagadkę śmierci nieznanego mężczyzny

Przełom w sprawie nastąpił gdy do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej wysłano odbitki linii papilarnych denata, utrwalonych na karcie daktyloskopijnej. Śledczy niebawem otrzymali odpowiedź, że należą one do 42-letniego mieszkańca powiatu żywieckiego.