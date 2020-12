Sosnowiec. Miał być wypadek, a było pobicie ze skutkiem śmiertelnym

Wstępne ustalenia policjantów wskazywały na to, że mężczyzna uczestniczył w zakrapianym alkoholem spotkaniu, z którego wyszedł do sklepu. Kiedy wracał, miało dojść do nieszczęśliwego wypadku na schodach. Zarówno relacje przebiegu zdarzenia, które opisywali pozostali uczestnicy spotkania, jak i same obrażenia 45-latka wydały się policjantom niespójne i niewiarygodne. Mundurowi podejrzewali, że do śmierci mężczyzny mógł się ktoś przyczynić.