Bielsko-Biała. Została złapana, bo wróciła na miejsce przestępstwa

Bielsko-Biała. Amatorka cudzej własności

Kobieta przyznała się do przywłaszczenia saszetki, którą wydała policjantom podczas przeszukania jej mieszkania. Następnie została doprowadzona do komisariatu, gdzie usłyszała zarzut przywłaszczenia mienia. Za to przestępstwo grozi jej kara nawet trzech lat pozbawienia wolności. Odzyskane mienie wróciło do prawowitej właścicielki. O losie 37-latki zdecyduje niebawem prokurator.