Śląsk. Dobra wiadomość dla pasażerów, będzie więcej pociągów

Jak wyjaśniał przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak, środki zostaną przekazane samorządowi woj. śląskiego, który jako organizator przewozów kolejowych, zleca ich wykonywanie m.in. wojewódzkiej spółce Koleje Śląskie. Przełoży się to na zwiększenie pracy przewozowej tej spółki o 106 tys. pociągokilometrów.

Więcej połączeń Kolei Śląskich

Członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek podkreślił, że chodzi o nowe połączenia uruchamiane na terenie Metropolii. - Do tej pory finansowaliśmy 48 połączeń za kwotę ok. 6 mln zł. To obecnie 44 połączenia kursujące w dni robocze, 3 kursujące codziennie oraz 1 - w dni wolne i święta – wylicza Kwitek. - Dodatkowo w 2021 r. planujemy 7 dodatkowych połączeń, głównie na trasie, na której jest największe obłożenie, czyli Gliwice – Dąbrowa Górnicza, przez Katowice i Sosnowiec – dodaje