Dąbrowa Górnicza. Miasto walczy ze smogiem. Będzie kontynuacja popularnego programu

Władze Dąbrowy Górniczej wydało do tej pory 15 mln zł na zmianę systemu ogrzewania. Dzięki temu wymieniono ponad 6 tys. starych kotłów. Drugie tyle czeka na wymianę.

W Dąbrowie Górniczej, podobnie jak w innych miastach i gminach województwa śląskiego, znaczący wpływ na jakość powietrza ma emisja pochodząca ze spalania węgla do ogrzewania i używanie do tego celu starych urządzeń grzewczych. Zgodnie z danymi monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, problem jest szczególnie dotkliwy podczas sezonu grzewczego. To wtedy najczęściej przekraczane są dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji w powietrzu w zakresie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, a także przekroczenie poziomu rakotwórczego benzo(a)pirenu.

W Dąbrowie Górniczej dzięki dzięki miejskiemu dofinansowaniu do tej pory wymieniono prawie 6 tys. starych kotłów, lecz wciąż do wymiany pozostaje ich drugie tyle. - W walce ze smogiem skutecznym narzędziem okazał się Program Ograniczenia Niskiej Emisji, który funkcjonuje od 2017 r. Wsparcie z pierwszej edycji programu dotyczyło pomocy finansowej m.in. podczas przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiany pieców na gazowe, olejowe, elektryczne czy też przy montażu kolektorów słonecznych.

W ramach programu miasto udzieliło 1420 dofinansowań na kwotę ponad 9 mln złotych. Dodatkowo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na wniosek mieszkańców Dąbrowy Górniczej udzielił 150 dofinansowań o wartości 2 mln zł (w tym na termomodernizację budynków). W sumie na zmianę systemu ogrzewania w dąbrowskich zasobach w ostatnich trzech latach wydano ponad 12 mln zł, a 3 kolejne mln zł w latach wcześniejszych. To przynosi widoczne skutki w jakości powietrza w naszym mieście, która z roku na rok się poprawia – wyjaśnia Marcin Janik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowa Górnicza. Nowa odsłona programu walki ze smogiem

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w obecnym kształcie obowiązuje tylko do końca 2020 r. Do tego czasu będą przyjmowane wnioski mieszkańców dotyczące dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny z możliwością finansowania już wykonanych inwestycji. Od nowego roku funkcjonować będą nowe zasady, ustalone w programie, który w chwili obecnej jest opracowywany i konsultowany. Jeśli zostanie przyjęty na styczniowej sesji rady miejskiej, będzie obowiązywał do końca 2023 r. Najważniejsza ze zmian, które wprowadzi, będzie dotyczyła rodzaju dofinansowywanego systemu ogrzewania. Nie będą udzielane dopłaty do kotłów na paliwa stałe. Planowane kwoty dofinansowania to 100 procent ceny, ale w 2021 r. nie więcej niż 6000 zł, w 2022 r. maksymalnie 5000 zł i w 2023 r. do 4000 zł.

Nabór wniosków będzie się odbywał przed rozpoczęciem zadania i będzie trwał do 30 września każdego roku lub do wyczerpania środków. Podstawą rozliczenia i wypłaty dotacji będą udokumentowane imiennymi fakturami VAT lub imiennymi rachunkami koszty zakupów poniesione przez wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Zadanie będzie musiało być jednak zrealizowane do końca danego roku, w którym złożono kompletny wniosek i zawarto umowę.

