Śląsk. Są pieniądze na "zielone pracownie”

Już po raz siódmy WFOŚiGW organizuje konkursy, w których szkoły mogą ubiegać się o środki na pracownie nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. W sumie przeznaczył na niego blisko 2,5 miliona złotych. Na zaprojektowanie i urządzenie takich pracowni szkoły mogą dostać do 50 tys. zł.

Pierwszy konkurs, w którym wnioski można składać do końca stycznia przyszłego roku, dotyczy projektu takiej pracowni (do 10 tys. z dofinansowania). Drugi, w którym wnioski będą przyjmowane od marca 2021 r., przewiduje do 40 tys. zł na urządzenie pracowni.