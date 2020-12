Śląskie. Przesłanie dla potomnych na „śląskim morzu”. Kapsuła czasu na wyspie dla ptaków

Wyspa dla ptaków powstała w rejonie ujścia Wisły do zbiornika i ma powierzchnię około 450 m kw. - Jezioro Goczałkowickie to jedno z tych nielicznych miejsc na mapie województwa śląskiego, które jest siedliskiem wielu gatunków rzadkich zwierząt. Jeśli my nie zapewnimy im spokojnego funkcjonowania i rozwoju – wiele z nich może wkrótce wyginąć – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.