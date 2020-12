Katowice. Ul. Dworcowa zmienia oblicze, zamiast samochodów będą drzewa

W ramach przebudowy ulicy Dworcowej ważną zmianą jest zastąpienie stojących tu do tej pory samochodów zielenią, w tym nasadzenie 54 drzew.

- To następny element metamorfozy Katowic. Nowy deptak miejski, podobnie jak to było w przypadku ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część miasta dla pieszych i wpisuje się w naszą politykę odciążania centrum z ruchu samochodowego. Jednocześnie ważną i zauważalną zmianą będzie pojawienie się w tym miejscu zieleni. Zamiast kilku dotychczasowych drzew w projekcie przewidziano 54 duże, bo około 4 metrowe drzewa wsadzone do gruntu, a także pnącza i trawy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.