Bielsko-Biała. Nie tylko Kraków może się poszczycić pomnikiem Wawelskiego Smoka

- W tych trudnych czasach warto uczynić coś dla poprawy nastroju, dla radości najmłodszych i dla poszerzenia naszej oferty turystycznej. Oczywiście, musimy to robić w takiej formie, jakiej wymagają od nas okoliczności, a nie tak, jak byśmy chcieli. Mam nadzieję, że w okresie przedświątecznym pojawienie się tych małych bohaterów będzie dla wszystkich miłym akcentem – powiedział prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. – To już czwarta bajkowa rzeźba w naszym mieście. Mamy w planie kolejną i liczę na to, że jeszcze wzbogaci ona w różnorodność, z jakiej słynie nasze miasto- dodał.