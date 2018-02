Skrajna prawica w Niemczech szybko rośnie w siłę. AfD może być w drodze po władzę

Skrajna prawica w Niemczech już jest potęgą i nadal rośnie. Alternatywa dla Niemiec (AfD) może stać się drugą siła polityczną w kraju. Wystarczy, że socjaldemokraci odrzucą porozumienie koalicyjne z Angelą Merkel.

Początkowo Schulz zarzekał się, że SPD nie wejdzie do koalicji, lecz w ostatnich tygodniach zmienił zdanie. Jego krytycy uważają, że GroKo oznacza upadek socjaldemokratów. Wśród nich powstał nawet ruch NoGroKo namawiający członków partii do odrzucenia umowy koalicyjnej w głosowaniu pocztowym, które partia jest zobowiązana przeprowadzić. W odpowiedzi na krytykę Schulz zrezygnował z pozycji lidera partii i stanowiska szefa MSZ .

Niemiecka prawica rośnie w siłę

Jeżeli SPD odrzuci umowę koalicyjną, to Angela Merkel najprawdopodobniej będzie musiała zdecydować się na przyspieszone wybory, które nie tylko mogą oznaczać koniec jej kariery politycznej, ale także wzrost znaczenia skrajnej prawicy. Takiego zjawiska w Niemczech nie obserwowano od blisko 90 lat. W wyborach do Reichstagu w 1930 r. drugie miejsce z poparciem 18,25 proc. głosów zdobyła NSDAP Adolfa Hitlera.

Neonaziści coraz śmielej sobie poczynają

AfD głosi antyimigracyjne populistyczne hasła, a wśród jej sympatyków nie brak ludzi o poglądach rasistowskich, co pokazują wydarzenia we wschodnio niemieckim mieście Cottbus. To jedyne miasto, w którym AfD wygrała wybory w 2017 r.

AfD będzie zyskiwać

Nawet, jeżeli chadecy i socjaldemokraci utworzą rząd pod przewodnictwem Angeli Merkel, to i tak nie oznacza to powstrzymania rosnących wpływów AfD. Prawicowi politycy już szykują się do wyborów lokalnych. Ponadto, jako największa partia opozycyjna w Bundestagu, będą mieli dostęp do mediów, a ich obowiązkiem będzie nadzorowanie i krytykowanie pracy rządu oraz zgłaszanie własnych projektów rozwiązań prawnych.