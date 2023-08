Składy z Rosji dotarły. "Uzbrojenie specjalne" w Białorusi [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Środa to 553. dzień rosyjskiej inwazji. "Skład z co najmniej dziesięcioma jednostkami Iskander-M przyjechał na stację kolejową Osipowicze w obwodzie mohylewskim z miejscowości Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim w Rosji" - poinformował Biełaruski Hajun na Telegramie. W komunikacie podkreślono, że systemy Iskander-M zostały już włączone do uzbrojenia białoruskiej armii, a "ten skład nie jest ostatnim, który przybędzie na Białoruś". Wojskowy występujący na nagraniu oznajmił, że zestawy są przystosowane do przenoszenia "specjalnej głowicy bojowej". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.