"Witajcie 24 lutego, towarzysze". Tych relacji Rosjanie nie mieli oglądać

Podczas relacji ataku dronów na lotnisko wojskowe w Pskowie mężczyzna nagrywający telefonem pożary i eksplozje odzywa się w pewnym momencie: "Witajcie 24 lutego, towarzysze". Sfilmowany przez niego atak doprowadził do uszkodzenia co najmniej czterech samolotów Ił-76. Potwierdzili to nawet rosyjscy wojskowi.