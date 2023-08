Bitwa z dronami w Moskwie. Rosjanie zmuszeni do reakcji, tworzą specjalne oddziały

Z doniesień WCzK-OGPU wynika, że moskiewskie służby szykują się do starcia z coraz częściej pojawiającym się zagrożeniem. Na przełomie lipca i sierpnia ataki miały miejsce co kilka dni. Autorów tych akcji wyraźnie zachęcił popłoch, jaki wywołali pierwszym dużym atakiem z 30 maja. 32 drony pojawiły się na przedmieściach Moskwy o poranku, były doskonale widoczne. "No patrz dron nad naszym domem. S*ka!" - krzyczeli w relacjach mieszkańcy przedmieść.