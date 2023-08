Pilne ostrzeżenie dla Zachodu. "Kreml może wykorzystać sytuację"

"Kreml może wykorzystać sytuację w Nigrze do odcięcia dostaw uranu do krajów zachodnich. Rosji zależy na dominacji na rynku dostawców uranu, dlatego zapewne chętnie skorzysta z możliwości destabilizowania rynku i odcięcia Europy od kolejnych źródeł dostaw tego surowca. Umożliwi to także wywieranie dodatkowej presji na Zachód" - wskazał.