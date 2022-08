Skażenie Odry. Hanna Gill-Piątek składa wniosek do NIK i Ziobry

Pierwsze martwe ryby dotarły do Szczecina - przyznał we wtorek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Tymczasem wciąż nie wiadomo, co zatruło wodę w Odrze. Posłanka ugrupowania Polska 20250 Hanna Gill-Piątek, skierowała do prezesa NIK Mariana Banasia wniosek o kontrolę w Wodach Polskich. Prosi też ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o objęcie nadzorem przez Prokuraturę Krajową wszystkich postępowań w sprawie skażenia Odry.